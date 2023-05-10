В Пензе двое мужчин подрались из-за парковочного места Происшествия

Пенза, 10 мая 2023. PenzaNews. Словесный конфликт, произошедший между соседями из-за парковочного места во дворе одного из домов на проспекте Строителей в Пензе, закончился дракой. Этой следует из сообщения пресс-службы регионального управления Росгвардии.

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«В 18.24 дежурному вневедомственной охраны по городу Пензе поступила информация о том, что во дворе многоквартирного дома на проспекте Строителей между мужчинами произошла ссора, переросшая в рукоприкладство. На месте инцидента к оперативно прибывшим росгвардейцам обратился пострадавший, указавший на агрессивно настроенного гражданина, который в ходе словесной перепалки нанес ему удары по голове. Как установили стражи правопорядка, 63-летний пензенец увидел, что его парковочное место, на котором он постоянно оставляет свою машину, было занято жителем соседнего подъезда. Два соседа 1960 и 1985 годов рождения пытались сначала мирно договориться. [...] Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли кулаки», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что сотрудники Росгвардии доставили участников конфликта, не поделивших парковочное место, в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего проводится проверка.