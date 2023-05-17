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По факту гибели мужчины при пожаре в Лопатинском районе организована проверка

17:13 | 17.05.2023 | Происшествия

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Пенза, 17 мая 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего накануне в Лопатинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту гибели мужчины при пожаре в Лопатинском районе организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 12.00 16 мая 2023 года в доме по улице Центральной в селе Бузовлево Лопатинского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 74-летнего мужчины. Его супруге удалось спастись. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что возможной причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность электропроводки.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поясняется в тексте.

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