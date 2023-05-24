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Начата проверка по факту гибели мужчины в результате пожара в Пензенском районе

16:12 | 24.05.2023 | Происшествия

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Пенза, 24 мая 2023. PenzaNews. Доследственная проверка начата по факту гибели мужчины в результате пожара, произошедшего в доме на улице Сельской в селе Надеждино Пензенского района Пензенской области в ночь на среду, 24 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Начата проверка по факту гибели мужчины в результате пожара в Пензенском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 23 на 24 мая 2023 года в квартире дома по улице Сельской в селе Надеждино Пензенского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в жилом помещении обнаружено тело 64-летнего мужчины. По имеющейся информации, [он] проживал один. При осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины и произошедшего возгорания. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — отмечается в тексте.

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