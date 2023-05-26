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Проверка организована по факту обнаружения в водоеме в Пензе тела мужчины в зимней одежде

09:00 | 26.05.2023 | Происшествия

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Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения в водоеме на территории Пензы тела мужчины в зимней одежде. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Проверка организована по факту обнаружения в водоеме в Пензе тела мужчины в зимней одежде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 24 мая 2023 года в водоеме, недалеко от улицы Розы Люксембург в городе Пензе, местным жителем обнаружено тело мужчины в зимней одежде. При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений на останках погибшего не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего и обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в тексте.

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