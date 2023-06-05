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В Городищенском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Audi»

16:00 | 05.06.2023 | Происшествия

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Пенза, 5 июня 2023. PenzaNews. Водитель автомобиля «Audi 80» погиб в результате ДТП, произошедшего на автодороге «Нижняя Елюзань — Верхняя Елюзань — Город Сурск» в Городищенском районе Пензенской области в понедельник, 5 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

В Городищенском районе в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Audi». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 5 июня 2023 года в 11.40 [...] водитель автомобиля «Audi 80» – мужчина 1962 года рождения допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что водитель иномарки погиб на месте.

«Пассажир данного транспортного средства – мужчина 1961 года рождения получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение», — добавляется в тексте.

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