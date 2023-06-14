В Пензе столкнулись грузовик и легковушка, один человек госпитализирован Происшествия

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля «ВАЗ-21124», которое произошло на улице Окружной в Пензе в минувший вторник, 13 июня.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем «КамАЗа» находился мужчина 1965 года рождения, легковушкой управлял молодой человек 2003 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-21124» был осмотрен бригадой скорой медицинской помощи и отпущен, пассажир этого автомобиля – девушка 2005 года рождения получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.