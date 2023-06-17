Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей Происшествия

Пенза, 17 июня 2023. PenzaNews. 64-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась более 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям лжесотрудника банка, жительница Пензы через банкомат несколькими операциями перечислила более 2 млн. рублей на счета, которые указал звонивший. Когда все деньги были переведены, пензячка поняла, что стала жертвой мошенников», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».