18:35:11 Суббота, 17 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей

11:42 | 17.06.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 июня 2023. PenzaNews. 64-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что по ее счетам происходят подозрительные операции, лишилась более 2 млн. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям лжесотрудника банка, жительница Пензы через банкомат несколькими операциями перечислила более 2 млн. рублей на счета, которые указал звонивший. Когда все деньги были переведены, пензячка поняла, что стала жертвой мошенников», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены пять человек В Пензе пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензенской области 18 июня пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей
Александр Бедикин проведет прямую линию 21 июня Житель Башмаково лишился денег при продаже дивана
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама