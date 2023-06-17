В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены пять человек Происшествия

Пенза, 17 июня 2023. PenzaNews. Пять человек, в том числе ребенок, спасены при пожаре в многоквартирном доме на улице Глазунова в Пензе. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

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«В 00.17 поступило сообщение о пожаре на улице Глазунова, 1. Выгорела комната площадью 12 кв. метров и балкон площадью 4 кв. метра в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного дома. Эвакуированы 35 человек, из них пять человек спасены, в том числе один ребенок», — сказала она, уточнив, что в горящей квартире никого не было.

«Спасены люди с верхних этажей — из зоны задымления», — добавила Анна Шупилова.

По ее словам, на тушение пожара привлекались 19 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Проводится проверка», — сказала руководитель пресс-службы.