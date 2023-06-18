02:17:44 Понедельник, 19 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту падения деревьев на детскую площадку в Пензе

13:28 | 18.06.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы начала проверку в связи с падением деревьев на детскую площадку на улице Островского в минувшую субботу, 17 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку по факту падения деревьев на детскую площадку в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пострадавших в результате инцидента нет», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления правил благоустройства при содержании зеленых насаждений, а также даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций.

«В случае установления фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В селе Каменка начат монтаж модульного ФАПа В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены пять человек
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику Центробанка» и лишилась более 2 млн. рублей В Пензе пожилая женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Пензенской области 18 июня пройдет профилактическое мероприятие «Встречная полоса» Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама