Прокуратура начала проверку по факту падения деревьев на детскую площадку в Пензе Происшествия

Пенза, 18 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы начала проверку в связи с падением деревьев на детскую площадку на улице Островского в минувшую субботу, 17 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Пострадавших в результате инцидента нет», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления правил благоустройства при содержании зеленых насаждений, а также даст оценку действиям уполномоченных должностных лиц, коммунальных служб и организаций.

«В случае установления фактов нарушения закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказано в тексте.