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В ДТП под Пензой один человек погиб, двое пострадали

12:40 | 19.06.2023 | Происшествия

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Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Один человек погиб, двое, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения «ВАЗ-2112» и «Mercedes-Benz 108 CDI», которое произошло на 657 км федеральной трассы М5 «Урал» в Бессоновском районе Пензенской области вечером в минувшую субботу, 17 июня.

В ДТП под Пензой один человек погиб, двое пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем отечественного автомобиля находился мужчина 1990 года рождения, иномаркой управлял мужчина 1977 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2112» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Два пассажира автомобиля «Mercedes-Benz» — женщина 1978 года рождения и девочка 2013 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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