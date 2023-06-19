В Кузнецком районе столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек Происшествия

Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Шесть человек, в том числе подросток, пострадали в результате столкновения «Mitsubishi Lancer» и «Lada Kalina», которое произошло на 13 км дороги «Кузнецк — Неверкино» в Кузнецком районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 18 июня.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находился мужчина 1965 года рождения, отечественным автомобилем управлял молодой человек 2003 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Kalina» и два его пассажира — мужчина 2002 года рождения и юноша 2006 года рождения, а также водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» и два его пассажира — женщина 1967 года рождения и мужчина 1995 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.