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Проверка начата по факту ДТП в Пензенской области, в результате которого пострадали два человека

14:00 | 20.06.2023 | Происшествия

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Проверка начата по факту произошедшего на трассе «Нижний Новгород — Саратов» в Малосердобинском районе Пензенской области ДТП с участием автомобиля «Renault Logan», в результате которого пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

Проверка начата по факту ДТП в Пензенской области, в результате которого пострадали два человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 19 июня 2023 года в 23.00 [...] водитель автомобиля «Renault Logan» – женщина 1961 года рождения допустила съезд на обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Renault Logan» – мужчина 1962 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

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