Проверка начата по факту ДТП в Нижнеломовском районе, в результате которого один человек погиб и трое пострадали Происшествия

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту столкновения автомобилей «Renault Duster» и «Iveco Daily 50C15V» на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области, в результате которого один человек погиб и трое пострадали. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по региону.

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В нем уточняется, что авария произошла вечером в минувший вторник, 20 июня.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Renault Duster» – мужчина 1994 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель [женщина 1988 года рождения] и пассажир автомобиля «Renault Duster» – мальчик 2021 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение, пассажир автомобиля «Iveco Daily 50C15V» – мужчина 1983 года рождения после осмотра бригадой скорой медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.