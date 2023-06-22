В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в доме на улице Киевской в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что утром 19 июня 2023 года в доме на улице Киевской города Пензы произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 48-летней женщины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти женщины и произошедшего возгорания», — сказано в тексте.