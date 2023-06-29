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В Пензенской области выявлена незаконная рубка кленов и ясеней, ущерб составил более 13 млн. рублей

13:34 | 29.06.2023 | Происшествия

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Незаконная рубка кленов и ясеней объемом около 49 кубометров выявлена на территории Сердобского лесничества, ущерб составил более 13 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в четверг, 29 июня.

В Пензенской области выявлена незаконная рубка кленов и ясеней, ущерб составил более 13 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе мероприятий по лесной охране на территории [...] Сердобского лесничества государственными лесными инспекторами выявлена незаконная рубка сырорастущих деревьев породы клен, ясень. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 48,68 кубометра. В связи с тем, что участок леса, на котором совершена незаконная рубка, является особо защитным, сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству, составила более 13 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что нарушитель установлен.

«Им оказался местный житель», — уточняется в сообщении.

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