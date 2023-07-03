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В Пензенском районе опрокинулась иномарка: один человек погиб, один госпитализирован

16:32 | 03.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Автомобиль «Opel Corsa» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Пензенском районе, один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензенском районе опрокинулась иномарка: один человек погиб, один госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что ДТП произошло на 481 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в минувшее воскресенье, 2 июля, за рулем находилась женщина 1990 года рождения.

«В результате происшествия [...] пассажир – девушка 1993 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте, еще один пассажир – женщина 1974 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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