В Пензенском районе опрокинулась иномарка: один человек погиб, один госпитализирован Происшествия

Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Автомобиль «Opel Corsa» съехал с дороги в кювет и опрокинулся в Пензенском районе, один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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В нем уточняется, что ДТП произошло на 481 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в минувшее воскресенье, 2 июля, за рулем находилась женщина 1990 года рождения.

«В результате происшествия [...] пассажир – девушка 1993 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте, еще один пассажир – женщина 1974 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.