В Суре утонул молодой мужчина, начата доследственная проверка Происшествия

Пенза, 4 июля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 24-летнего мужчины, который утонул в реке Суре в Пензе.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 3 июля 2023 года компания молодых людей отдыхала на берегу реки Суры недалеко от домов по улице Антонова в городе Пензе. После купания знакомые обнаружили, что молодой человек из их компании пропал из поля зрения. В результате их самостоятельных поисков он был извлечен из воды. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области быть осторожнее при купании: не купаться в состоянии алкогольного опьянения, при ухудшении самочувствия, а также в необорудованных для купания местах», — сказано в пресс-релизе.