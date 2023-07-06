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В Усть-Узе утонул мужчина, начата доследственная проверка

15:41 | 06.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 6 июля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 31-летнего мужчины, который утонул в реке Усть-Узе в Пензенской области.

В Усть-Узе утонул мужчина, начата доследственная проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 5 июля 2023 года мужчина приехал на рыбалку на берег реки Усть-Узы в Шемышейском районе. Около 23.00 он решил искупаться, вследствие чего утонул. О случившемся в правоохранительные органы сообщил его знакомый, приехавший в тот день с ним», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что тело мужчины из реки извлекли сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

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