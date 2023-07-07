В ДТП на трассе в Пензе пострадали три человека
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Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате ДТП с участием трех легковых автомобилей, которое произошло на 629 км федеральной трассы М5 «Урал» в черте Пензы вечером в минувший четверг, 6 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует сообщения, размещенного на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, сначала столкнулись «ВАЗ-21124» и «Skoda Octavia», после чего иномарка врезалась в «Lada Kalina».
В нем уточняется, что в результате ДТП водитель автомобиля «Skoda Octavia» – мужчина 1984 года рождения и его пассажир – женщина 1984 года рождения, а также водитель автомобиля «Lada Kalina» – мужчина 1985 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы.
«По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.