В Пензе задержан пьяный водитель автобуса, перевозивший 16 пассажиров Происшествия

Пенза, 7 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники ДПС в Пензе задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего 16 пассажиров, среди которых были дети. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«В ходе контроля за обеспечением безопасности дорожного движения 6 июля [...] на 648 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автобус марки «ГАЗ», который следовал по маршруту «Пенза — Сосновоборск» и перевозил 16 пассажиров, среди которых 6 несовершеннолетних. При общении с водителем сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что водитель управляет транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. Незамедлительно водитель автобуса был отстранен от управления, [...] ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам освидетельствования было установлено наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,65 мг/л, в отношении водителя – мужчины 1984 года рождения составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся дополнительные мероприятия по контролю за соблюдением требований правил дорожного движения со стороны водителей пассажирского транспорта», — отмечается в сообщении.