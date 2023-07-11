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В Пензе столкнулись автобус и легковой автомобиль, два человека госпитализированы

10:08 | 11.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Два человека госпитализированы в результате ДТП с участием автобуса «Mercedes-Benz O405N» и легкового автомобиля «Mercedes-Benz E220 Avantgarde», которое произошло на улице Карпинского в Пензе вечером в минувший понедельник, 10 июля.

В Пензе столкнулись автобус и легковой автомобиль, два человека госпитализированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем автобуса находился мужчина 1964 года, легковушкой управлял водитель 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель «Mercedes-Benz E220 Avantgarde» и его пассажир – девушка 1998 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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