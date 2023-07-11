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В Наровчатском районе организована доследственная проверка по факту смерти молодого человека

18:29 | 11.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 11 июля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 19-летнего жителя села Наровчат Пензенской области, который утонул в реке Мокше.

В Наровчатском районе организована доследственная проверка по факту смерти молодого человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 6 июля 2023 года в Наровчатском районе молодой человек вместе с другом находился на берегу реки Мокши. Во время купания молодой человек утонул. О случившемся его знакомый незамедлительно сообщил в правоохранительные органы. В ходе поисковых мероприятий днем 10 июля тело погибшего обнаружено в реке», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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