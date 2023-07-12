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В Бековском районе в ДТП пострадали два ребенка, которых на мопеде вез водитель с признаками опьянения

17:18 | 12.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 12 июля 2023. PenzaNews. Два ребенка, которых на мопеде вез водитель с признаками алкогольного опьянения, пострадали в результате опрокидывания транспортного средства в Бековском районе Пензенской области.

В Бековском районе в ДТП пострадали два ребенка, которых на мопеде вез водитель с признаками опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло напротив дома №17 на улице Центральной в поселке Сахзавод 11 июля, за рулем находился мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия пассажиры мопеда — мальчики 2012 и 2014 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. При оформлении материала дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции было установлено, что водитель управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения и не имел специального права управления», — говорится в тексте.

В нем отмечается также, что все участники ДТП были без мотошлемов.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

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