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В ДТП в Нижнеломовском районе пострадали три человека

10:12 | 13.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автомобилей «Skoda Octavia» и «ВАЗ-21070», которое произошло на 1 км дороги «Нижний Ломов — Пачелма — Башмаково» в Нижнеломовском районе Пензенской области вечером в минувшую среду, 12 июля.

В ДТП в Нижнеломовском районе пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем иномарки находилась женщина 1977 года рождения, «семеркой» управлял мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель «ВАЗ-21070» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Его пассажир – мужчина 1986 года рождения и пассажир «Skoda Octavia» – девочка 2014 года рождения получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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