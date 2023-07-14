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В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека

14:58 | 14.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика «DAF» с полуприцепом и двух легковых автомобилей — «Lada Kalina» и «Lada Vesta», которое произошло на 373 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Мокшанском районе Пензенской области в минувший четверг, 13 июля.

В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился водитель 1971 года рождения, легковушками управляли мужчины 1996 и 1976 годов рождения.

«В результате происшествия [...] водитель автомобиля «Lada Kalina» госпитализирован, [его] пассажир – мужчина 2004 года рождения и [...] водитель автомобиля «Lada Vesta» после оказания медицинской помощи отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.

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