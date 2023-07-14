В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека Происшествия

Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Три человека пострадали в результате ДТП с участием грузовика «DAF» с полуприцепом и двух легковых автомобилей — «Lada Kalina» и «Lada Vesta», которое произошло на 373 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Мокшанском районе Пензенской области в минувший четверг, 13 июля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем большегруза находился водитель 1971 года рождения, легковушками управляли мужчины 1996 и 1976 годов рождения.

«В результате происшествия [...] водитель автомобиля «Lada Kalina» госпитализирован, [его] пассажир – мужчина 2004 года рождения и [...] водитель автомобиля «Lada Vesta» после оказания медицинской помощи отпущены. По данному факту проводится проверка», — сказано в тексте.