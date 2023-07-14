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В Каменском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

19:28 | 14.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 14 июля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Федоровка Каменского района Пензенской области.

В Каменском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что рано утром 13 июля 2023 года в доме на улице Студенецкой в селе Федоровка Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 34-летнего мужчины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении», — сказано в тексте.

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