13:51:18 Суббота, 15 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Сердобске после пожара в садовом доме обнаружены тела двоих человек

09:31 | 15.07.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 15 июля 2023. PenzaNews. Тела двоих человек обнаружены в садовом доме на территории Сердобска Пензенской области после пожара, произошедшего в ночь на субботу, 15 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Сердобске после пожара в садовом доме обнаружены тела двоих человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии в садовом товариществе «Белый угол» поступил в 1.05.

«По прибытии пожарно-спасательного подразделения садовый дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара он выгорел полностью изнутри с обрушением кровли. При проливке и разборке конструкций обнаружены двое погибших — мужчина 1974 года рождения и женщина 1977 года рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она пояснила, что в настоящее время на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

Читайте также
В Кузнецком районе осуждена женщина, которая попалась пьяной за рулем и попыталась дать взятку инспектору ДПС В Каменском районе начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре
В Пензе почти на треть сократилось количество разрытий после ремонта тепловых сетей — «Т Плюс» В Нижнеломовском районе мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
В ДТП на трассе в Пензенской области пострадали три человека В Колтовском при пожаре в частном доме погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама