В Сердобске после пожара в садовом доме обнаружены тела двоих человек Происшествия

Пенза, 15 июля 2023. PenzaNews. Тела двоих человек обнаружены в садовом доме на территории Сердобска Пензенской области после пожара, произошедшего в ночь на субботу, 15 июля. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии в садовом товариществе «Белый угол» поступил в 1.05.

«По прибытии пожарно-спасательного подразделения садовый дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара он выгорел полностью изнутри с обрушением кровли. При проливке и разборке конструкций обнаружены двое погибших — мужчина 1974 года рождения и женщина 1977 года рождения», — сказала Анна Шупилова.

Она пояснила, что в настоящее время на месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по региону.