В Пензе столкнулись легковушка и бетономешалка, один человек госпитализирован Происшествия

Пенза, 19 июля 2023. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате столкновения легкового автомобиля «Lada Priora» и автобетоносмесителя, которое произошло на улице Калинина в Пензе в минувший вторник, 18 июля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, за рулем легковушки находился молодой человек 2004 года рождения, грузовиком управлял мужчина 1984 года рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Lada Priora» – мужчина 2003 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован, водитель [...] после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.