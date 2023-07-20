В Чемодановке обнаружено тело мужчины, числившегося пропавшим без вести Происшествия

Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Тело 86-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести с 16 июля, обнаружено в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 18 июля 2023 года в селе Чемодановка Бессоновского района обнаружено тело 86-летнего мужчины, числившегося пропавшим без вести с 16 июля. При первоначальном осмотре видимых телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств смерти мужчины.