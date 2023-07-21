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В Колышлейском районе в ДТП с участием легковушки и мотоблока пострадал мужчина

10:16 | 21.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 июля 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-2105» и мотоблок «NakMaster» столкнулись и опрокинулись в Колышлейском районе Пензенской области, пострадал мужчина.

В Колышлейском районе в ДТП с участием легковушки и мотоблока пострадал мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 5 км дороги «Колышлей — Малая Сердоба — Саполга» — «Нижний Новгород — Саратов» 20 июля, за рулем легковушки находился мужчина 1992 года рождения, мотоблоком управлял водитель 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель мотоблока получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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