В Пензенской области реальный срок может получить мужчина, посадивший сожительницу на цепь за пьянство Происшествия

Пенза, 24 июля 2023. PenzaNews. Реальный срок может получить ранее судимый житель Шемышейского района Пензенской области 1982 года рождения, который посадил свою сожительницу на цепь за пьянство.

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«Полицейские выяснили, что мужчина ночью находился у себя в домовладении, где обнаружил пустые бутылки от спиртных напитков. Гражданин был недоволен тем, что его сожительница 1981 года рождения злоупотребляет алкоголем. В ходе возникшей ссоры между ними злоумышленник стал словесно угрожать женщине убийством, после чего направился с ней во двор. Отпустив собаку с привязи, житель Шемышейского района пристегнул к шее гражданки металлическую цепь, которая была пристегнута к деревянному столбу, вкопанному в землю, тем самым лишив сожительницу свободы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что хотел перевоспитать сожительницу, чтобы она не злоупотребляла спиртными напитками.

В тексте указано, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ч. 1 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы».