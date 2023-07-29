В пруду под Пензой утонул 16-летний подросток, возбуждено уголовное дело Происшествия

Пенза, 29 июля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено в Пензенской области по факту гибели 16-летнего подростка, который скатился с надувной горки в пруд и утонул.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления СКР, трагедия произошла днем в минувшую пятницу, 28 июля.

«По данным следствия, [...] 16-летний подросток в компании друзей и родственников отдыхал на берегу пруда в селе Кроптово Бессоновского района. Несовершеннолетний скатился с надувной горки, установленной на берегу, и, оказавшись в воде, утонул», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что с целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти несовершеннолетнего, лица, отвечающего за безопасность граждан при эксплуатации горки, и обстоятельств, способствовавших произошедшему», — сказано в пресс-релизе.