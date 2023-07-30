Электроснабжение нарушено в Никольске из-за непогоды Происшествия

Пенза, 30 июля 2023. PenzaNews. Электроснабжение в городе Никольске Пензенской области нарушено в результате разгула стихии.

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«С 21.30–22.30 29 июля 2023 года в ОДС [оперативную дежурную службу] ГУ МЧС России по Пензенской области начали поступать сообщения, что в результате прохождения КНЯ [комплекса неблагоприятных явлений] — порывов ветра, грозы и дождя — произошли отключения электроэнергии, повреждение кровель и падение деревьев в городе Никольске. [...] Отключен от электроэнергии частично город Никольск. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону.

В нем добавляется, что аварийными службами организовано проведение мероприятий по ликвидации последствий непогоды.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

«Держу ситуацию на личном контроле. Будет сделано все, чтобы как можно быстрее вернуть в дома никольчан привычный комфорт, которого они лишились из-за капризов погоды», — написал он в своем Telegram-канале.