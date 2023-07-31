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В суд направлено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение пассажирке автобуса тяжкого вреда здоровью

12:49 | 31.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 31 июля 2023. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего водителя автобуса, которому вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В суд направлено дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение пассажирке автобуса тяжкого вреда здоровью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, днем 7 декабря 2022 года водитель автобуса, следовавшего по городскому маршруту №34, на остановке общественного транспорта «Пенза-IV» открыл заднюю боковую дверь для высадки пассажиров, а затем в нарушение ПДД начал движение с открытыми дверями. В результате его действий 74-летняя пассажирка потеряла равновесие, выпала из автобуса на дорогу и получила перелом бедренной кости со смещением, что является тяжким вредом здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после произошедшего водитель автобуса продолжил движение по маршруту, мер для оказания помощи пострадавшей не принял.

«Вину обвиняемый не признал и пояснил, что закрыл двери автобуса и продолжил движение только после того, как убедился, что пассажирка вышла. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы», — сказала собеседница агентства.

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