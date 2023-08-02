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В Пензе организована доследственная проверка по факту смерти мужчины

13:15 | 02.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти 38-летнего мужчины, который утонул в реке Суре в Пензе.

В Пензе организована доследственная проверка по факту смерти мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 31 июля 2023 года мужчина со своими знакомыми отдыхал на берегу реки Суры недалеко от домов на улице Чапаева в городе Пензе. По имеющейся информации, компания употребляла спиртное. В процессе купания он утонул. О произошедшем очевидцы сообщили в правоохранительные органы», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что тело мужчины было обнаружено в реке рыбаком ночью 1 августа, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

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