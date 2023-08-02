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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка

13:28 | 02.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 2 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в Пензе по факту гибели 9-летнего ребенка, который утонул в реке Суре.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 30 июля 2023 года мальчик с двумя сверстниками без присмотра взрослых находился на необорудованном пляже на реке Суре недалеко от домов на улице Чапаева в городе Пензе. В процессе купания малолетний утонул», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что тело ребенка было обнаружено в реке 1 августа, с целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств смерти малолетнего, причин и условий произошедшего», — сказано в тексте.

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