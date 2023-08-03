В Белинском районе прокуратура проводит проверку по факту обрушения крыши школы Происшествия

Пенза, 3 августа 2023. PenzaNews. Прокуратура Белинского района Пензенской области организовала проверку по факту обрушения крыши средней школы села Студенка.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона, инцидент произошел 29 июля, в момент обрушения людей в здании не было.

«В целях координации действий сотрудников правоохранительных органов и оперативных служб на место происшествия выезжал прокурор района Ильяс Карамышев. В ходе предварительной проверки установлено, что капитальный ремонт кровли и молниезащиты здания образовательной организации по муниципальному контракту от 15 марта 2023 года проводил ИП Снаткин И.Н. Срок исполнения обязательств подрядчиком установлен в течение 45 календарных дней начиная с 22 июня 2023 года», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с целью установления причин произошедшего прокуратура района проверит соблюдение заказчиком и подрядчиком градостроительного законодательства при производстве ремонтных работ, а также исполнение учредителем образовательной организации — администрацией Белинского района — требований к обеспечению надлежащего содержания имущества учреждения.

«Ситуация находится на контроле прокуратуры района», — подчеркивается в сообщении.