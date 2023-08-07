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Проверка начата по факту гибели мужчины, тело которого извлекли из реки Суры в Сурске

10:18 | 07.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 48-летнего мужчины, тело которого водолазы извлекли из реки Суры в городе Сурске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Проверка начата по факту гибели мужчины, тело которого извлекли из реки Суры в Сурске. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 5 августа 2023 года мужчина со своими знакомыми отдыхал на необорудованном пляже на берегу реки Суры в городе Сурске Городищенского района. По имеющейся информации, компания употребляла спиртное. Через некоторое время мужчина пошел купаться, на глазах знакомых он нырнул и на поверхности воды больше не появился. О произошедшем очевидцы сообщили в правоохранительные органы. В тот же день тело погибшего обнаружено в реке водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что следователем был проведен осмотр места происшествия.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснениее всех обстоятельств произошедшего.

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