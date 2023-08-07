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В Кузнецком районе организована проверка по факту гибели мужчины в водоеме

15:20 | 07.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели 48-летнего мужчины в водоеме на территории Кузнецкого района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Кузнецком районе организована проверка по факту гибели мужчины в водоеме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 5 августа 2023 года мужчина, находившийся в состоянии опьянения, утонул в пруду, расположенном недалеко от села Второе Тарлаково Кузнецкого района. 6 августа тело погибшего обнаружено в водоеме водолазами пензенского пожарно-спасательного центра», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователем был проведен осмотр места происшествия.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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