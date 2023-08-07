В результате столкновения трех машин на трассе М5 в Пензенской области погиб водитель автомобиля «Lada Kalina» Происшествия

Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Мужчина 1969 года рождения, управлявший автомобилем «Lada Kalina», погиб в результате столкновения трех машин на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензенской области днем в понедельник, 7 августа.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП с участием автомобилей «Lada Kalina», «ГАЗель» и «Kia Rio» произошло неподалеку от 518 км.

«В результате происшествия водитель [автомашины] «Lada Kalina» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель «ГАЗели» [мужчина 2003 года рождения] получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.