В Пензенской области автомобиль «УАЗ Патриот» съехал в кювет, опрокинулся и загорелся, пассажир машины погиб Происшествия

Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. Автомобиль «УАЗ Патриот», двигавшийся по автодороге «Кувак-Никольское — Вадинск — Земетчино» в Пензенской области днем в понедельник, 7 августа, съехал в кювет, опрокинулся и загорелся, в результате чего погиб пассажир машины – мужчина 1964 года рождения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что за рулем транспортного средства находился мужчина 1975 года рождения.

«В результате происшествия водитель [автомобиля] «УАЗ Патриот» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

Причина и обстоятельства ДТП выясняются.