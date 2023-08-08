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Полиция разыскивает электросамокатчика, который сбил ребенка на улице Славы в Пензе и скрылся

09:13 | 08.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который, управляя электросамокатом, сбил ребенка напротив дома №5 на улице Славы в Пензе, после чего скрылся.

Полиция разыскивает электросамокатчика, который сбил ребенка на улице Славы в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 27 июля в 20.00.

«Неустановленный гражданин, управляя неустановленным электросамокатом, допустил наезд на пешехода – девочку 2016 года рождения, после чего с места происшествия скрылся», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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