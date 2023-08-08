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В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель

11:20 | 08.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-211240» съехал в кювет и опрокинулся на 3 км дороги «Кузнецк — Неверкино» в Пензенской области, пострадал водитель транспортного средства.

В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло днем 7 августа; по предварительной информации, мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Mazda 6», создал помеху для движения «двенадцатой» под управлением мужчины 1982 года рождения, после чего отечественная легковушка оказалась в кювете.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-211240» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

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