В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель Происшествия

Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Автомобиль «ВАЗ-211240» съехал в кювет и опрокинулся на 3 км дороги «Кузнецк — Неверкино» в Пензенской области, пострадал водитель транспортного средства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло днем 7 августа; по предварительной информации, мужчина 1990 года рождения, управлявший автомобилем «Mazda 6», создал помеху для движения «двенадцатой» под управлением мужчины 1982 года рождения, после чего отечественная легковушка оказалась в кювете.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-211240» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.