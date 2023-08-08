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В Иссинском районе иномарка врезалась в дерево, пострадали три человека

11:31 | 08.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 8 августа 2023. PenzaNews. Автомобиль «Renault Sandero Stepway» съехал с дороги в кювет и врезался в дерево в Иссинском районе Пензенской области, пострадали три человека.

В Иссинском районе иномарка врезалась в дерево, пострадали три человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 338 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» 7 августа, за рулем иномарки находилась женщина 1979 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Sandero Stepway» и два его пассажира — девушка 2004 года рождения и женщина 1950 года рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

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