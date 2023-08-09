15:26:35 Среда, 9 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника строительной организации

12:37 | 09.08.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту получения травмы на производстве 21-летним работником строительной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника строительной организации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что, по данным следствия, днем 7 июля при работе на сваевдавливающей установке на строительном объекте на улице Минской в Пензе работник общества с ограниченной ответственностью получил травму руки, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и должностного лица организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — сказано в тексте.

Читайте также
В Малой Ижморе при пожаре в частном доме погибла женщина Житель Пензы предстанет перед судом за убийство
В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Пензе
На трассе в Пензе водитель легковушки сбил пешехода До двух лет лишения свободы может получить молодой пензенец, угрожавший сожительнице убийством
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама