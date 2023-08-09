В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника строительной организации Происшествия

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено в Пензе по факту получения травмы на производстве 21-летним работником строительной организации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что, по данным следствия, днем 7 июля при работе на сваевдавливающей установке на строительном объекте на улице Минской в Пензе работник общества с ограниченной ответственностью получил травму руки, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и должностного лица организации, ответственного за соблюдение требований охраны труда», — сказано в тексте.