15:26:32 Среда, 9 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре в частном доме в Малой Ижморе

13:21 | 09.08.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Малая Ижмора Земетчинского района Пензенской области.

Следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре в частном доме в Малой Ижморе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 8 августа 2023 года в доме на улице Первомайской в селе Малая Ижмора Земетчинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 45-летней женщины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении. [...] По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.

Читайте также
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника строительной организации В Малой Ижморе при пожаре в частном доме погибла женщина
Житель Пензы предстанет перед судом за убийство В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадал водитель
Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Пензе На трассе в Пензе водитель легковушки сбил пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама