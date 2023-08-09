Следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре в частном доме в Малой Ижморе Происшествия

Пенза, 9 августа 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Малая Ижмора Земетчинского района Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 8 августа 2023 года в доме на улице Первомайской в селе Малая Ижмора Земетчинского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружено тело 45-летней женщины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении. [...] По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказано в тексте.