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На трассе в Пензенской области столкнулись легковушка и большегруз, один человек госпитализирован

10:32 | 10.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 10 августа 2023. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ-21150» и грузовика «Volvo» с полуприцепом, которое произошло на 699 км федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Пензенской области в минувшую среду, 9 августа.

На трассе в Пензенской области столкнулись легковушка и большегруз, один человек госпитализирован. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, за рулем легковушки находился молодой человек 2001 года рождения, большегрузом управлял мужчина 1995 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21150» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.

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