В Кузнецке организована проверка по факту падения 4-летнего мальчика из окна на втором этаже дома Происшествия

Кузнецк, 13 августа 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту падения 4-летнего мальчика из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Осипенко в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

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«По предварительным данным, днем 11 августа 2023 года мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Осипенко в городе Кузнецке. В момент происшествия мать мальчика находилась в квартире», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.