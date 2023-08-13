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В Кузнецке организована проверка по факту падения 4-летнего мальчика из окна на втором этаже дома

10:13 | 13.08.2023 | Происшествия

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Кузнецк, 13 августа 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту падения 4-летнего мальчика из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Осипенко в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального следственного управления СКР.

В Кузнецке организована проверка по факту падения 4-летнего мальчика из окна на втором этаже дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, днем 11 августа 2023 года мальчик забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома по улице Осипенко в городе Кузнецке. В момент происшествия мать мальчика находилась в квартире», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавший госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

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