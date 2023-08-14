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В Суре утонули 12-летний мальчик и его отец, по факту гибели ребенка возбуждено дело

16:28 | 14.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 14 августа 2023. PenzaNews. 12-летний мальчик и его отец утонули в реке Суре в Лунинском районе Пензенской области, по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального следственного управления СКР.

В Суре утонули 12-летний мальчик и его отец, по факту гибели ребенка возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 12 августа 2023 года ребенок вместе со своим отцом купался в реке Суре на необорудованном для купания месте вблизи села Иванырс Лунинского района. В процессе купания 12-летний мальчик и его 48-летний отец утонули. В ходе поисковых мероприятий тела ребенка и мужчины обнаружены в реке Суре. Следователем проведен осмотр места происшествия. С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели ребенка и его отца, а также причин и условий произошедшего.

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