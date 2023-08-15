В ДТП на трассе в Пензенской области погибли три человека Происшествия

Пенза, 15 августа 2023. PenzaNews. Три человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП, которое произошло на 558 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области во вторник, 15 августа.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись три автомобиля — тягач «Volvo» с полуприцепом под управлением мужчины 1974 года рождения, «Isuzu», которым управлял мужчина 1983 года рождения, и кроссовер «Kia Sportage», за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения.

«В результате происшествия водители транспортных средств скончались на месте. Пассажиры автомобиля «Kia Sportage» — женщина 1974 года рождения и мальчик 2007 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.